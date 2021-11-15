Ижевск, , 09:14 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 ноября прививку от коронавируса сделали 584 027 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Yarregion.ru

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Второй компонент препарата получили 371 259 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 13 и 14 ноября, вакцинировались 4687 жителей республики. 3444 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 104 036 человек. За указанные период ревакцинировались 97 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября в республике провели 2 078 199 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории региона провели 5403 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6680 исследований.

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