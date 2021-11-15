Москва, 15 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Москве количество погребений осенью 2021 года приблизились к демографическим стандартам, сообщил глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК.

Кладбище

«Показатель погребений в Москве с начала осени выше, чем, скажем, в допандемийное время, но цифры уже ближе к демографически стандартным и скорее характерны для периодов между волнами», — сказал он.

Екимов сравнил текущие цифры с июнем—июлем 2021 года и ноябрём—декабрём и маем 2020 года, когда погребений было значительно больше. Так, в сентябре 2021 года осуществлено 7810 погребений, тогда как в сентябре 2020 года — 8851.

Глава ГБУ уточнил, что число погребений в столице и смертность могут варьироваться от 20−30% в разные периоды с учётом миграционных потоков — часть усопших вывозятся для захоронения в другие субъекты, в первую очередь, соседние.