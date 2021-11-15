Москва, , 09:13 — REGNUM В России разработка препарата, позволяющего прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от COVID-19], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в интервью ТАСС.

Мурашко уточнил, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Промомед» назвала преимущества инъекционной форма препарата от COVID-19 «Арепливир».

Читайте также: Производитель назвал преимущества нового российского препарата от COVID-19