Москва, 15 ноября 2021, 09:13 — REGNUM В России разработка препарата, позволяющего прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко уточнил, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Промомед» назвала преимущества инъекционной форма препарата от COVID-19 «Арепливир».
Читайте также: Производитель назвал преимущества нового российского препарата от COVID-19