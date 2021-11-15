Первомайский район, Оренбургская область, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший инспектор Первомайского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Его обвиняют в халатности, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, из-за халатных действий экс-инспектора двое преступников (жители Курманаевского района) в течение двух лет не отбыли назначенное судом наказание. В результате двое осужденных освобождены от отбытия наказания, поскольку обвинительные приговоры суда не были приведены в исполнение по истечении двух лет со дня вступления в законную силу, как следствие не были достигнуты цели уголовного наказания.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.