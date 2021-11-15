Москва, 15 ноября 2021, 09:12 — REGNUM Определились семь из 11 возможных соперников сборной России по футболу по стыковым матчам за путевку на чемпионат мира. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу

В стыковых матчах, помимо России, сыграют команды Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

В группах С, D, Е, G и I последний тур ещё не сыгран, поэтому оставшиеся потенциальные соперники сборной России будут известны позднее.

Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Сами матчи состоятся 24−25 марта 2022 года (полуфиналы) и 28−29 марта (финалы).

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