Москва, , 09:12 — REGNUM Определились семь из 11 возможных соперников сборной России по футболу по стыковым матчам за путевку на чемпионат мира. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Сборная России по футболу

В стыковых матчах, помимо России, сыграют команды Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

В группах С, D, Е, G и I последний тур ещё не сыгран, поэтому оставшиеся потенциальные соперники сборной России будут известны позднее.

Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Сами матчи состоятся 24−25 марта 2022 года (полуфиналы) и 28−29 марта (финалы).

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