Москва, , 09:10 — REGNUM В течение нескольких недель в России возможно и необходимо достигнуть нужного уровня вакцинации населения страны от COVID-19. Об этом 15 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаила Мурашко © Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей»

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«Считаю, что ее (прививочную кампанию — ред.) можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Мурашко добавил, что он не имеет ввиду принудительное участие граждан страны в вакцинации от нового заболевания.

«Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения», — добавил министр здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в случае одновременного введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» и вакцины от вируса гриппа их эффект может усилиться.