Ижевск, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались трое женщин в возрасте от 64 до 88 лет и 12 мужчин в возрасте от 31 года до 87 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3061 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 389 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 69 970 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8400 жителей.

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