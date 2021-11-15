Ялта, Крым, , 09:08 — REGNUM Тело женщины, числящейся пропавшей без вести после наводнения в июне, обнаружено в Ялте при работах по расчистке русла реки. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялта, район Васильевка, последствия наводнения в июне 2021 года Александр Полегенько © ИА REGNUM

«С болью в сердце сообщаю, что в Ялте при расчистке русла реки найдено тело женщины. Все меньше сомнений, что это Ирина Николаевна, которая числится пропавшей без вести со дня июньского потопа… Тело обнаружено именно в том районе, где Ирину и искали», — написала Павленко.

Она уточнила, что родные опознали погибшую по украшениям, однако будет проведена ещё и ДНК-экспертиза.

«С родственниками на связи, из резервного фонда им выплатят 1 миллион рублей. Кроме того, для ее супруга, оставшегося без крыши над головой, будет приобретена однокомнатная квартира», — написала Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное наводнение произошло в Керчи, а затем и в Ялте в июне 2021 года. В результате удара стихии есть пострадавшие и погибшие, тысячи жителей потеряли имущество.