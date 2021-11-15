Ижевск, , 09:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 ноября выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 389 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 69 970 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Среди новых носителей вируса — 18 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 108 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 310 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 58 509 человек. Скончался 3061 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 15 летальных случаев. Накануне скончались 11 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8400 жителей. Из числа получающих лечение 7294 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1188 человек — в состоянии средней степени тяжести, 435 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября в республике возобновляют работу ярмарки, торговые центры, концертные залы, кинотеатры. Продолжат работу организации дополнительного образования, физкультуры и спорта. Доступ во все указанные учреждения возможен с предъявлением QR-кода вакцинированного или переболевшего.