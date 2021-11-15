Мухоршибирский район, Бурятия, , 09:06 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии в ночь на 15 ноября едва не сгорело здание администрации села Новый Заган. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, крупный пожар предотвратили медики.

Поджог

Обнаружив горящее крыльцо здания, медработники позвонили спасателям, после чего с помощью огнетушителя и песка ликвидировали открытое горение. Прибывшие чуть позже спасатели разобрали горящие конструкции и провели проливку места возгорания.

«Благодаря своевременному обнаружению пожара и ликвидации открытого горения административное здание не было уничтожено. Предположительно, причиной пожара послужил поджог», — отметили в ведомстве.