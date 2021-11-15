Челябинск, 15 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Челябинске 37-летнего гражданина осудили за причинение смертельных травм своей 22-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено в феврале в доме на улице Петра Столыпина. В ходе ссоры гражданин нанёс потерпевшей не менее семи ножевых ранений. И через два дня женщина скончалась в больнице.

Центральный райсуд города назначил подсудимому девять лет колонии строгого режима. Также с него взыскано 70 тыс. рублей за погребение и миллион в пользу родственников погибшей в качестве возмещения морального вреда.