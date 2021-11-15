Стокгольм, 15 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Дети в Швеции должны быть более надежно защищены от сексуальных маньяков и педофилов. К такому мнению пришли члены «Христианских демократов», которые на съезде партии проголосовали за ужесточение наказаний для педофилов. Об этом 14 ноября сообщил новостной портал Omni.

Anders Sikvall Флаг Швеции

В частности, в партии считают необходимым разработать закон, который запретит осужденным педофилам находиться рядом со школами, парками и бассейнами. «Шведские демократы» также намерены запретить лицам, осужденным за сексуальные преступления против детей, иметь аккаунты в детских социальных сетях.

Представитель партии по правовой политики Андреас Карлсон признал, что такие законы ограничат право личной неприкосновенности.

«Но речь идет о защите детей от людей, которые совершили серьезные преступления и сделали это не один раз», — заявил политик в комментарии новостному агентству ТТ.