Стокгольм, 15 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») считает, что правительство Швеции ошибается, когда заявляет, что «общество сильнее организованных преступных группировок». Об этом он заявил в интервью газете Dagens Industri.

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«Это мантра, к которой неоднократно прибегают власти. С 2015 года в каждом правительственном заявлении говорилось, что ОПГ следует разгромить, но этого не произошло», — заявил политик.

Кристерссон отметил, что «очевиден» тот факт, что по всей Швеции есть места, где правят банды, а не представители законно избранной власти. Это означает, по его словам, что граждане не доверяют полиции и шведской системе правосудия. Одной из главных причин роста числа совершаемых преступлений Кристерссон считает отсутствие должного внимания правительства к вопросу подростковой преступности.

Лидер оппозиции в очередной раз высказался за ужесточение наказаний для многих уголовных преступлений.