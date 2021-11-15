Магас, , 09:01 — REGNUM В Ингушетии отправили в колонию представителя коммерческой компании за хищение денег, выделенных на жилье для детей-сирот. Из-за его мошеннических действий остались без квартир семь человек. В общей сложности злоумышленник похитил свыше 10 млн рублей, сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как было установлено судом, министерство образования Ингушетии заключило контракт с компанией «Мрия» на покупку 59 квартир для детей-сирот. Замдиректора фирмы денежные средства в сумме 10 млн рублей на семь квартир присвоил, отчитавшись подложными документами о том, что жилье передано минобру и контракт выполнен, однако по факту в квартирах жили другие люди.

Когда факт мошенничества вскрылся, в отношении замдиректора компании возбудили уголовное дело. При проведении обыска в домовладении у подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы, так что обвинение ему было предъявлено не только за хищение бюджетных средств, но и за незаконный оборот оружия.

В настоящее время по делу вынесен обвинительный приговор, виновника хищения отправили в колонию общего режима на три года. Кроме того, ему придется вернуть всю похищенную сумму.

Читайте также: В Ингушетии гендиректора строительной компании осудили за мошенничество