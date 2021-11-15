Стокгольм, 15 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Правящие партии «Социал-демократы», «Зеленые» и примкнувшие к ним «Левые» хотят, чтобы правительство Швеции сберегало меньше средств и чтобы бюджетный баланс между доходами и расходами сводился к нулю. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Pixabay.com Флаг Швеции

В то же время «Либералы», «Христианские демократы», «Умеренные» и «Шведские демократы» выступают за сохранение текущих целевых показателей, которые предписывают правительству Швеции, чтобы каждый ежегодный бюджет был профицитным. Партия «Центристов» по данному вопросу разделилась.

По различным подсчетам, отказ от профицита бюджета даст правительству Швеции возможность потратить еще €50 миллиардов.

По мнению экономиста Ларса Калмфорса, который дал комментарий газете SvD, эти средства должны быть направлены на борьбу с изменением климата.