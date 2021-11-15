Москва, , 09:00 — REGNUM Московские предприниматели Денис Трояновский и Игорь Коток уже почти 10 лет делают автомобильные шторки на магнитах. Их компания «ТРОКОТ"в 2021 году вошла в топ-3 лучших экспортеров ЦФО в сфере промышленности. В том, что теперь эта автомобильная продукция пользуется постоянным спросом более чем в 20 странах мира, есть заслуга господдержки. Подробности сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

В 2012 году в России запретили тонировку на передних стеклах автомобилей. Казалось бы, причем тут бизнес? Но московские предприниматели Денис Трояновский и Игорь Коток увидели в этом перспективную нишу и решили перепридумать тонировку заново. У них получился в прямом смысле «гаражный» бизнес.

Денис и Игорь придумали систему съемной каркасной тонировки, или каркасные автошторки на магнитах, которые должны защитить водителя и пассажиров, а также салона автомобиля, от солнечных лучей и посторонних взглядов. Экраны делают по индивидуальным размерам для каждого автомобиля, а магнитные крепления позволяют установить или снять их за несколько секунд.

В 2016 году, когда спрос в России стал устойчивым, «ТРОКОТ» решил попробовать продавать свои шторки за границей. Первым дилером стала компания в Израиле, затем появились партнеры на постсоветском пространстве: Казахстан, Украина, Белоруссия. В 2017 году «ТРОКОТ» всерьез занялся экспортом, и к 2021 году количество стран, где хотя бы раз покупали их автомобильные шторки, превысило 30.

В 2019 году выручка «ТРОКОТ» от экспорта составляла 35 млн руб., в 2020 году она выросла до 43 млн руб., прогноз на 2021-й — 45 млн руб. Доля экспорта в оптовых продажах составляет 30% от общей выручки.

«Самый экзотичный клиент — из Руанды. Он воодушевил нас своей вовлеченостью в проект создания «ТРОКОТ АФРИКА», делал рекламу «ТРОКОТ» на местных африканских телеканалах. Пока результат скромный, но это точно наш самый экзотичный дилер», — рассказывает Денис Трояновский.

РЭЦ и региональный ЦПЭ помогли компании в том числе с помощью программы компенсации транспортных расходов.

«Компания «ТРОКОТ» — яркий пример того, как симбиоз самой компании с ее активной позицией и высокой квалификацией сотрудников и государственных институтов поддержки экспорта могут дать мощный толчок для завоевания новых рынков сбыта и повышения конкурентоспособности российского бизнеса за рубежом», — отметил исполнительный директор фонда поддержки ВЭД МО Алексей Плетнев.

В планах «ТРОКОТ» на 2022 — заключить напрямую договора с несколькими автопроизводителями.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр поддержки экспорта Московской области входит в единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) и бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».