Москва, , 09:00 — REGNUM В КПРФ ожидают, что Госдума обсудит законопроекты о введении QR-кодов уже 18 ноября, в четверг.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня, 15 ноября Совет Думы примет решение о рассмотрении законопроектов в четверг», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в Facebook.

Он также уверен, что «Единая Россия» и ЛДПР в итоге будут голосовать в поддержку резонансных правительственных инициатив.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, Совет Думы рассмотрит пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. КПРФ и СРЗП уже заявили о планах голосовать против законопроектов.

«Единая Россия» 15 ноября на заседании президиума фракции в Госдуме определится с позицией.

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