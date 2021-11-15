Саратов, , 09:12 — REGNUM В Саратове задержали адвоката адвокатской палаты региона. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Уточняется, что рядом с одним из домов на улице Цветочная в Саратове по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств был остановлен 34-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. Во время досмотра в сумке задержанного обнаружили два пакета с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза установила, что в обоих пакетах находится наркотическое средство синтетического происхождения общей массой, образующей крупный размер.

В связи с тем, что задержанный имеет статус адвоката, материал проверки передан органом полиции в территориальный отдел СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, двое мужчин планировали сбыть наркотики в Саратове и Энгельсе путем тайных закладок. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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