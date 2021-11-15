Москва, 15 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Похороны в Москве в среднем обходятся в 135 тыс. рублей, сообщил глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК.

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Он рассказал, что из этой суммы от 100 тыс. до 110 тыс. рублей приходится на агентские услуги, гроб, катафалк и венки, а захоронение и кремация обходятся примерно в 35 тыс. рублей. Екимов назвал эту сумму сложившимся средним чеком на предприятии.

При этом обращение к «теневым» агентам может в разы увеличить стоимость, отметил он.

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«Какая-нибудь лента с гравировкой стоит 100 рублей, а у теневиков — 1,5 тыс. рублей», — привёл пример Екимов.