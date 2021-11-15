Уфа, 15 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 20 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

74.mchs.gov.ru Метель

Сообщается, что 16 ноября в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра может опуститься до — 20 °C, а днем может потеплеть до — 6 °C.

17 ноября в некоторых районах республики ожидается снег. В некоторых районах — слабая метель. На дорогах возможны снежные заносы и снежный накат. Ночью температура воздуха может понизиться до — 16 °C, а днем воздух может прогреться до — 1 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии может установиться снежный покров на 3−5 дней позже обычных сроков.