Стокгольм, 15 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Мировая знаменитость из Швеции Грета Тунберг, прославившаяся свои отношением к вопросам климата и охраны окружающей среды, недовольна окончательным вариантом соглашения, подписанного по итогу работы климатического саммита в Глазго. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

(сс) European Parliament Грета Тунберг

«Это, конечно, хорошее начало, но мы должны понимать, что главное в климатическом кризисе — это время. Поэтому победа, достигаемая медленно, сродни проигрышу», — отметила Тунберг.

В то же время экоактивистка полагает, что саммит в Глазго и другие подобные мероприятия не идут на пользу человечеству:

«Никаких изменений от этих встреч не произойдет».

Тунберг также призвала, найти какой-либо способ привлечь политических лидеров к ответственности, если они препятствуют мерам, которые могут остановить изменение климата.