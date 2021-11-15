Лиссабон, , 08:56 — REGNUM Сборная Сербии одержала победу над командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сербия

На второй минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш. На 33-й минуте сербский нападающий Душан Тадич восстановил равновесие.

Победу сборной Сербии принёс гол нападающего Александра Митровича на 90-й минуте.

Таким образом, сборная Сербии заняла первое место в группе А и напрямую вышла на чемпионат мира — 2022. Сборная Португалии стала второй и попала в стыковые матчи.