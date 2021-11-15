Хабаровск, , 08:56 — REGNUM В 2015 году в Хабаровском крае было выловлено 25 тыс. тонн рыбы лососевых пород, в 2021 — менее шести тыс. тонн. Такое сравнение сделал глава региона Михаил Дегтярёв на совещании в правительстве региона, сообщил 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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«Это самый низкий объём за последние пять лет при первоначальном прогнозе в 13 тыс. тонн. Коренные малочисленные народы севера, которые у нас проживают в Амурском, Нанайском, Хабаровском районах, практически не смогли заготовить рыбу в необходимых объёмах. Я считаю, что мы должны оказать помощь людям, обеспечить рыбой тех представителей коренных малочисленных народов севера, которые остались без кеты, потому что рыба до них практически не дошла. Вины тут их нет, мы должны оказать поддержку», — сказал Михаил Дягтерёв.

Он поручил адресное помочь малоимущим и социально незащищённым жителям из категории КМНС. Вторая задача, которую поставил губернатор в связи со сложившейся ситуацией — ввести дополнительные ограничения промысла лососёвых пород рыб, чтобы сохранить их популяцию в реке Амур.

«Нужно принимать меры и защитить самое главное тех, кто не смогзаготовить рыбу. Люди на грани… голода — ну, наверное, громко сказано, но то, что они не смогли заготовить необходимое количество рыбы — это очень болезненный вопрос», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, план по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма.