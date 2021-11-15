Хабаровск, 15 ноября 2021, 08:56 — REGNUM В 2015 году в Хабаровском крае было выловлено 25 тыс. тонн рыбы лососевых пород, в 2021 — менее шести тыс. тонн. Такое сравнение сделал глава региона Михаил Дегтярёв на совещании в правительстве региона, сообщил 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.
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Он поручил адресное помочь малоимущим и социально незащищённым жителям из категории КМНС. Вторая задача, которую поставил губернатор в связи со сложившейся ситуацией — ввести дополнительные ограничения промысла лососёвых пород рыб, чтобы сохранить их популяцию в реке Амур.
Как сообщало ИА REGNUM, план по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма.