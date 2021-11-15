Стокгольм, 15 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Окончательная договоренность на саммите по климату в Глазго более известная как Климатический пакт недостаточна и вызывает разочарование. Об этом на своей странице в Facebook написала лидер одной из парламентских партий Швеции Анни Лёф.

(сс) U.S. Department of Agriculture Климатическая конференция в Глазго

Лидер «Центристов» Лёф отметила некоторый прогресс в том, что касается, среди прочего, финансирования бедных стран в рамках «зеленого» перехода. Однако она считает, что некоторые из положений Климатического пакта сформулированы недостаточно четко, и опасается, что соглашение не приведет к большим результатам.

«Разговоры о постепенном отказе от угольной энергетики будут иметь второстепенное значение, когда на практике будут продолжать строиться новые угольные электростанции», — написала Лёф.

Политик также раскритиковала работу министра Швеции по климату Пера Болунда, который представлял Швецию в ходе саммита в Глазго.