Москва, , 09:05 — REGNUM Возможность привиться от коронавируса вакциной «КовиВак» вновь появилась в Москве. Об этом 15 ноября сообщается на портале, посвященном данному препарате.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уважаемые посетители сайта! Обновление от 15 ноября. Запись на Ковивак в Москве возобновлена, телефоны для записи и схема проезда к пункту вакцинации на карте ниже», — сказано в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы сделать прививку «КовиВаком», необходимо иметь столичный медицинский полис. Также к сообщению прилагается карта с пунктами вакцинации указанным препаратом.

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