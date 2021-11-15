Азербайджан установил новый пропускной пункт возле армянского Капана
Ереван, 15 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Опасения об установке Азербайджаном пропускного пункта, отгораживающего шесть сёл в Сюникской области Армении муниципалитета города Капан от районного центра, оправдались. Об этом 15 ноября сообщил журналистам мэр Капана Геворк Парсян.
Он рассказал, что начал работать пропускной пункт полиции Азербайджана на дороге Капан — Чакатен. Условия пропуска через него армянских граждан пока неизвестны. Если там будут брать таможенный сбор, то жителям сёл придется объезжать участок.
«Нет альтернативной дороги. Единственный вариант — путь через Мегри. Фактически, дорога в Капан длиной в 7−8 километров удлинится до 150 км», — сказал Парсян.
Он сообщил, что есть ещё труднопроходимая дорога, которую построили в 90-х. Но ее необходимо отремонтировать.
Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. В ноябре там начали брать с армянских граждан таможенный сбор.