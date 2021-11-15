Ереван, 15 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Опасения об установке Азербайджаном пропускного пункта, отгораживающего шесть сёл в Сюникской области Армении муниципалитета города Капан от районного центра, оправдались. Об этом 15 ноября сообщил журналистам мэр Капана Геворк Парсян.

Yakovlev Sergey Дорога Капан — Горис

Он рассказал, что начал работать пропускной пункт полиции Азербайджана на дороге Капан — Чакатен. Условия пропуска через него армянских граждан пока неизвестны. Если там будут брать таможенный сбор, то жителям сёл придется объезжать участок.

«Нет альтернативной дороги. Единственный вариант — путь через Мегри. Фактически, дорога в Капан длиной в 7−8 километров удлинится до 150 км», — сказал Парсян.

Он сообщил, что есть ещё труднопроходимая дорога, которую построили в 90-х. Но ее необходимо отремонтировать.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. В ноябре там начали брать с армянских граждан таможенный сбор.