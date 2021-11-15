Стокгольм, 15 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Партию «Центристов» обвели вокруг пальца, когда они заключили соглашением с правительством Швеции, чтобы поддержать Магдалену Андерссон при назначении нового премьер-министра страны. Об этом 14 ноября в эфире радиостанции Sveriges Radio заявил депутат риксдага от партии «Умеренных» Карл-Оскар Булин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«К сожалению, пройдет несколько лет, прежде чем все станет ясно, но самую высокую цену за это заплатят люди, живущие в сельской местности», — считает парламентарий.

Болин убежден, возле озер и ручьев, расположенных в сельской местности, градостроительные нормы не станут проще, как ранее утверждали «Центристы». По его словам, именно «Зеленые» больше всех выиграли от переговоров, позволив окружным административным советам ужесточить природоохранные нормы.

Кристина Ингве, председатель комитета риксдага по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства, опровергла мнение Булина в комментарии радиостанции.