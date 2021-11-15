Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ собирают подписи с просьбой отмены пропускной системы по QR-кодам. Акция прошла в минувшие выходные на Богородском острове, где участники записали видеообращение, сообщает портал «Байкал-Daily».

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Как отмечается, с собранными подписями активисты намерены обратиться в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Екатеринбурге состоялся пикет против введения QR-кодов, в котором приняли участие несколько сотен человек. Участники выступили против «сегрегации» граждан и даже приравнивали эту систему к фашизму.

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