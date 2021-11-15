Ташкент, , 08:52 — REGNUM В Ташкенте на днях состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

«Стороны продолжили согласование проектов итоговых документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания проведены полевые демаркационные работы на отдельных участках границы.

«Следующее заседание запланировано в декабре 2021 года на территории Республики Казахстан», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.