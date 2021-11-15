Москва, 15 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Москве на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» появилась нова услуга — теперь заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 можно онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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После заполнения онлайн-анкеты автоматически сформируется QR-код заявки, который нужно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования перед сдачей анализа. Всего в Москве работает 71 пункт экспресс-диагностики на коронавирус.

Также по этому же QR-коду можно будет в течение 15−20 минут получить результат ПЦР-теста. Ранее заявку с личными данными москвичам приходилось оформлять в бумажном виде, а администраторам переносить информацию с бумаги в электронный вид.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом дополнительно открылись еще 20 точек экспресс-тестирования на COVID-19.

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