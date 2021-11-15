Киев, , 08:49 — REGNUM На Украине нынешней зимой возможны веерные отключения электричества, которые, помимо регионов, также коснутся и жителей Киева. Такое мнение 15 ноября высказал глава союза промышленников и предпринимателей страны Анатолий Кинах в эфире «4 канала».

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», — сказал он.

При этом глава Украинского союза промышленников и предпринимателей добавил, что такие отключения должны строго контролироваться, так как они могут отразиться на работе родильных домов, а также хирургических и «коронавирусных» отделений больниц, где в последних люди подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, Кинах уточнил, что в результате этого нужно «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины загружены на 10%, а остальные либо остались без угля, либо ремонтируются.