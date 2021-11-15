Вашингтон, 15 ноября 2021, 08:48 — REGNUM Американский летчик Чак Хаусман удивился чувству юмора советских военных из-за случая, произошедшего во время одного из пролетов истребителей США вблизи от поднятых для перехвата советских МиГов. Об этом пишет портал Theaviationgeekclub.
Также в отрывке из книги отмечается, что американские летчики, которые выполняли сбор разведданных вблизи Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, как пишет автор сборника, проходили спокойно.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября российский истребитель Су-27 выполнил перехват и сопровождение разведывательного самолёта RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря.
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