Уфа, , 08:53 — REGNUM Обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков намерены ввести в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Туризм

Сообщается, что депутаты государственного собрания на ближайшем пленарном заседании намерены принять в окончательном чтении законопроект «О туристской деятельности в Республике Башкортостан», который будет способствовать упорядочиванию работы на республиканском рынке экскурсионных услуг.

«С 1 июля 2022 года по всей России вводится обязательная аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В связи с этим в Башкирии будет сформирована специальная аттестационная комиссия и утверждена форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика. Будет организован региональный государственный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают соответствующие услуги», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что аттестаты, которые выданы до 1 июля 2022 года, будет действительны до окончания срока, но не более чем до 1 января 2024 года.

Толкачев считает, что аттестация экскурсоводов будет способствовать формированию цивилизованного рынка туристских услуг.

«В большинстве европейских стран существуют строгие правила работы экскурсоводов и гидов-переводчиков. Чтобы заниматься этой деятельностью, необходимо получить специальные знания и пройти аттестацию, и вся система выдачи аттестатов строго контролируется как профессиональными ассоциациями, так и государственными органами. Разработанный нами законопроект направлен на создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, на защиту интересов туристов и формирование позитивного имиджа республики как региона, благоприятного и безопасного для туризма и отдыха», — пояснил председатель республиканского парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены принять закон о сельском туризме.