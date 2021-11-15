Тюмень, 15 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Тюмени скончался 29-дневный младенец с COVID-19. Об этом порталу 72.ru заявила мать ребёнка.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Женщина полагает, что её новорождённого сына заразили в роддоме. Потом его обследовали на предмет увеличения печени и селезёнки в другом отделении перинатального центра.

«20 октября у нас взяли мазки на ковид. Сначала пришли сомнительные, а потом — положительные. Я потеряла дар речи: как это возможно? Нам сказали: «Извините, вы не в инкубаторе». Я была в ужасе!», — сообщает мать ребёнка.

Малыша отвезли в ковидный госпиталь на ул. Энергетиков, 26, без матери. По словам женщины, врачи заверили её, что в Тюмени нет палат, где бы груднички с COVID-19 могли бы лежать с матерями.

«30 октября сыну стало хуже: его подключили к кислороду. Врачи продолжали давать антибиотик, но лучше не становилось. Начались отеки нижних конечностей — состояние было критическим», — рассказывает мать, которую не пускали к новорождённому.

3 ноября ей сообщили по телефону, что её сын скончался. Мать уверена, что ребёнок умер из-за халатности врачей. Женщина сообщила, что в октябре, пока они с младенцем лежали в перинатальном центре, там была вспышка коронавируса. Тем временем врачи всё отрицали и советовали пациентам не читать новости.

«Девочки болели. Говорили, что медсёстры упустили женщину, у которой был положительный мазок. А санитарные нормы там плохо соблюдаются. К роженицам приходят члены семьи — никакой безопасности», — жалуется тюменка.

Журналистам издания в региональном оперативном штабе сообщили, что данный ребёнок, по информации областного департамента здравоохранения, скончался от тяжёлого врождённого заболевания.