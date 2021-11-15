Октябрьский район, Оренбургская область, 15 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области в судебном порядке потребовали от местных чиновников заменить ветхие водопроводные сети. Истцом выступила прокуратура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

dimitrisvetsikas1969 Водопровод

Во время проверки установлено, что водопроводные трубы на территории шести сел района (Марьевский, Октябрьский, Булановский, Краснооктябрьский, Российский и Уранбашский сельсоветы) имеют износ более 80%. Органы местного самоуправления не принимали реальных мер по организации надлежащего водоснабжения населения и замене старых водопроводов.

Суд обязал чиновников сельских администраций привести сети в порядок и заменить водопроводы.