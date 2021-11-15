Ташкент, , 08:41 — REGNUM В Ташкенте состоялась сессия народных депутатов столицы, которая прошла при участии заместителей хокима (мэра) столицы, должностных лиц управлений, подведомственных хокимияту и депутатов. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Ташкенсткого городского хокимията (администрации).

«Прогнозный эскпортный план на 889,9 миллионов долларов перевыполнен на 37,2%: за прошедшие девять месяцев экспортировано продукции на 911,9 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что коммерческие банки выделили кредиты на сумму 47,1 триллионов (один доллар-10 700 сумов) сумов для финансовой поддержки субъектов городского малого бизнеса, развития семейного предпринимательства, ремесленничества, молодежного, женского бизнеса и прочих направлений.

«Частные предприниматели получили ряд льгот: 27 предпринимателям предоставлены налоговые льготы на 992,1 миллиардов сумов, продлены сроки платежей и аннулированы налоговые задолженности микрофирм», — говорится, в частности, в сообщении.

Председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Толибжон Мадумаров выступил с докладом об итогах подготовки к пленарному заседанию Сената Олий Мажлиса, на котором будет заслушан отчёт хокима города о развитии региона.