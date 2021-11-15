Москва, 15 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Дни Республики Ингушетия пройдут 17−19 ноября в Совете Федерации. Представители делегации субъекта РФ во главе с руководителем региона Махмудом-Али Калиматовым и председателем Народного собрания Магометом Тумгоевым представят сенаторам ситуацию в регионе на текущий момент, доложит об успехах и проблемах в социально-экономическом развитии.

Флаг Ингушетии

В рамках дней Ингушетии в Совете Федерации состоятся заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заседание комитета по бюджету и финансовым рынкам, комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На них будут обсуждены актуальные вопросы развития ЖКХ республики, вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Ингушетии, а также вопросы современного состояния, проблем и перспектив развития агропромышленного комплекса и экологии.

Завершатся дни Ингушетии в Совете Федерации 19 ноября выставкой достижений республики и «Часом субъекта Российской Федерации», в ходе которого руководство Ингушетии расскажет об основных итогах социально-экономического развития и законотворческой деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории республики.