Москва, , 08:38 — REGNUM Цены на электроэнергию для граждан не увеличатся при ведении в России эталонного принципа формирования тарифов на электричество для территориальных сетевых организаций (ТСО). Об этом 15 ноября сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на своем сайте.

Электроэнергия Павел Редин © ИА Красная Весна

«Установление тарифов эталонным методом не приведёт к негативным последствиям. Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ФАС прорабатывает вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии для ТСО методом эталонных расходов и затем определит шаблон сбора информации у таких организаций для определения эталонов.

Кроме того, отмечается, что в регионах РФ будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО, которая будет основана на лучших практиках деятельности таких организаций и «сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей».

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Территориальные сетевые организации» сообщило, что случае, если в сфере электроэнергетики будут преждевременно внедрены эталонные тарифы, сотни территориальных сетевых организаций (ТСО) могут обанкротится и ликвидироваться, а цены на электроэнергию для потребителей вырастут.