Москва, 15 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию для граждан не увеличатся при ведении в России эталонного принципа формирования тарифов на электричество для территориальных сетевых организаций (ТСО). Об этом 15 ноября сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на своем сайте.

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

«Установление тарифов эталонным методом не приведёт к негативным последствиям. Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ФАС прорабатывает вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии для ТСО методом эталонных расходов и затем определит шаблон сбора информации у таких организаций для определения эталонов.

Кроме того, отмечается, что в регионах РФ будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО, которая будет основана на лучших практиках деятельности таких организаций и «сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей».

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Территориальные сетевые организации» сообщило, что случае, если в сфере электроэнергетики будут преждевременно внедрены эталонные тарифы, сотни территориальных сетевых организаций (ТСО) могут обанкротится и ликвидироваться, а цены на электроэнергию для потребителей вырастут.