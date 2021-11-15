Сплит, Хорватия, 15 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Поражение сборной России от команды Хорватии является самым обидным в тренерской карьере. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер сборной России Валерий Карпин

«Думаю, это самое обидное поражение в тренерской карьере, но оно же и заслуженное, я расстроен», — сказал Карпин.

Он добавил, что если команда не создаёт ни одного момента, боится игры c мячом, то «в конце концов так и происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября сборная России в гостях проиграла команде Хорватии со счётом 0:1 и не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022. Теперь для попадания на мундиаль команде Карпина нужно будет обыграть двух соперников в стыковых матчах.