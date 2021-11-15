Кабанский район, Бурятия, , 08:35 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего на трассе Иркутск-Чита ночью 13 ноября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Федеральная трасса

По данным ведомства, в 2 км от села Таракановка 43-летний водитель автомобиля Mazda сбил пешехода 1976 года рождения, шедшего по проезжей части. В результате пострадавший скончался на месте.

Всего за минувшие выходные на дорогах республики зарегистрировано 30 аварий. Кроме того, инспекторами ДПС выявлено 860 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 27 водителей.