Оренбург, 15 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области должник пытался скрыть от судебных приставов свой автомобиль и продать его в другом регионе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

УФССП по Оренбургской области Изъятие автомобиля

По данным ведомства, орчанин имеет серьезную задолженность — свыше 400 тыс. рублей. Долг включает в себя неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения, а также задолженность перед банком за неуплату кредитных платежей.

Пристав выяснил, что мужчина является собственником автомобиля Mazda 2012 года выпуска. Желая скрыть от судебных приставов свою машину, должник выставил имущество на продажу в другом регионе.

В рамках розыскных мероприятий установили, что транспорт находится на авторынке в Оренбурге. В роли потенциального покупателя выступил сотрудник УФССП. В результате машины была изъята. Если должник не исполнит свои финансовые обязательства, то иномарка уйдет с молотка, а денежные средства, вырученные от принудительной реализации, пойдут на погашение задолженности.