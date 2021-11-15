Ташкент, , 08:32 — REGNUM Охрана и укрепление здоровья народа и впредь будет оставаться главной задачей, в дальнейшем объем выделяемых на развитие сферы средств будет увеличен в два раза. Об этом говорится в праздничном поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня медицинских работников.

«Мы намерены в том числе довести в ближайшие пять лет размер заработной платы врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте, что свидетельствует о масштабах наших планов в этом направлении», — отметил президент.

Он указал, что задача государства — превратить национальное здравоохранение в высокоэффективную систему, способствующую качественному улучшению здоровья населения.

«Особое внимание будет уделено медицинской профилактике, осуществляемой первичном звеном здравоохранения, повышению роли семейных врачей. В частности, будут приняты эффективные меры по раннему выявлению заболеваний, наиболее распространенных среди населения и являющихся основной причиной преждевременной смерти, проведению целевых скрининговых мероприятий, бесплатному обеспечению специальными профилактическими препаратами и пропаганде здорового образа жизни, широкому внедрению в сферу информационных технологий», — подчеркнул Мирзиёев.