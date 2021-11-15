Ташкент, , 08:31 — REGNUM За последние пять лет в сфере здравоохранения Узбекистана принято свыше 200 актов законодательства, в частности, концепция развития системы здравоохранения на 2019−2025 годы. Об этом говорится в праздничном поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня медицинских работников.

«С каждым годом увеличиваются объемы финансирования здравоохранения. Это подтверждает и тот факт, что только в нынешнем году в сферу было направлено свыше 18 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов) — в 4 раза больше, чем в 2016 году», — отметил президент.

Он указал, что в стране сформирована и эффективно действует трехуровневая национальная модель здравоохранения, включающая в себя системы первичной медико-санитарной, экстренной медицинской помощи и специализированных медицинских услуг.

«Самое главное, квалифицированная медицинская помощь становится все более доступной для широких слоев населения, в том числе в отдаленных районах», = говорится, в частности, в тексте послания.