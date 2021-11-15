Джакарта, , 08:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что распространение случаев мутации коронавируса достигло 4830, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Штамм коронавируса «Дельта» чаще остальных встречается в Индонезии. В стране выявили 4732 случая заражения дельта-штаммом, за ним следуют штамм «Альфа» с 76 случаями и штамм «Бета» с 22 случаями.

Число случаев заражения штаммом-дельта на Бали увеличилось вдвое. В октябре министерство здравоохранения зарегистрировало на Бали 52 случая заражения штаммом «Дельта», а в последнем отчете дельта-штамм выявили у 134 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 399 случаев заражения коронавирусом.

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