Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве с начала 201 года представители малого и среднего бизнеса получили более 2 млрд рублей субсидий и грантов, сообщается на портале мэра столицы.

Бизнес

С начала 2021 года одобрены заявки на субсидии и гранты, поступившие от более 2 тысяч московских компаний. На октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных заявок: 673 обращения на 552,2 млн рублей.

В основном финансовую поддержку получают рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании. Один из самых востребованных видов выплат — субсидии и гранты для экспортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве предприятия малого бизнеса стали активнее выкупать арендуемую у города недвижимость.

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