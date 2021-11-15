Москва, , 08:28 — REGNUM В случае, если в сфере электроэнергетики будут преждевременно внедрены эталонные тарифы, сотни территориальных сетевых организаций (ТСО) могут обанкротится и ликвидироваться, а цены на электроэнергию для потребителей вырастут. Об этом 15 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Территориальные сетевые организации».

Счётчик электроэнергии Андрюша Романов

Отмечается, что организацией был направлено письмо зампреду правительства РФ Александру Новаку, в котором содержится просьба отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат.

«При принятии тарифных решений в субъектах РФ уполномоченными органами региональной власти в сфере электроэнергетики <…> не обеспечиваются равные условия для работы территориальных сетевых организаций. Имеет место установление разного уровня тарифов для ТСО, работающих в сопоставимых, в том числе и природно-климатических, условиях», — указывается в письме.

Также в нем уточняется, что, по мнению ассоциации, в случае введения эталонных тарифов затраты ТСО не будут учитываться полностью, что может стать причиной банкротства многих из них.

«Из примерно 1,7 тыс. ТСО страны может закрыться около половины. Это приведет к значительному росту числа бесхозных сетей, которые станут дополнительной нагрузкой для муниципалитетов и бизнеса, так как в них почти невозможно контролировать неучтенное и бездоговорное потребление электроэнергии и противодействовать ему», — добавляется в письме.

При этом отмечается, что, как считает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, в случае, если ТСО массово уйдут с рынка, тарифы на электроэнергию для юридических лиц вырастут минимум на 10−12%, а для населения РФ — на 1,5−2%.

Отметим, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла предложение в правительство РФ внедрить эталонные тарифы на электроэнергию, при которых средние тарифы на услуги будут вычисляться исходя из показателей издержек аналогичных организаций, с 2022 года.