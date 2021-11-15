Жителей России предупредили о возможности роста цен на электроэнергию
Москва, 15 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В случае, если в сфере электроэнергетики будут преждевременно внедрены эталонные тарифы, сотни территориальных сетевых организаций (ТСО) могут обанкротится и ликвидироваться, а цены на электроэнергию для потребителей вырастут. Об этом 15 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Территориальные сетевые организации».
Отмечается, что организацией был направлено письмо зампреду правительства РФ Александру Новаку, в котором содержится просьба отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат.
«При принятии тарифных решений в субъектах РФ уполномоченными органами региональной власти в сфере электроэнергетики <…> не обеспечиваются равные условия для работы территориальных сетевых организаций. Имеет место установление разного уровня тарифов для ТСО, работающих в сопоставимых, в том числе и природно-климатических, условиях», — указывается в письме.
Также в нем уточняется, что, по мнению ассоциации, в случае введения эталонных тарифов затраты ТСО не будут учитываться полностью, что может стать причиной банкротства многих из них.
«Из примерно 1,7 тыс. ТСО страны может закрыться около половины. Это приведет к значительному росту числа бесхозных сетей, которые станут дополнительной нагрузкой для муниципалитетов и бизнеса, так как в них почти невозможно контролировать неучтенное и бездоговорное потребление электроэнергии и противодействовать ему», — добавляется в письме.
При этом отмечается, что, как считает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, в случае, если ТСО массово уйдут с рынка, тарифы на электроэнергию для юридических лиц вырастут минимум на 10−12%, а для населения РФ — на 1,5−2%.
Отметим, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла предложение в правительство РФ внедрить эталонные тарифы на электроэнергию, при которых средние тарифы на услуги будут вычисляться исходя из показателей издержек аналогичных организаций, с 2022 года.