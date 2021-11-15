Уфа, , 08:27 — REGNUM Рост цен на плодоовощную продукцию в октябре месяце повлиял на инфляцию на продовольственном рынке в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Башстата.

Цены Rotfront.su

Сообщатся, что индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре по отношению к сентябрю в Башкирии составил 100,7% (в целом по России — 101,1%, в сравнении с декабрем прошлого года — 106,5%).

Отмечается, что в октябре ускорились темпы роста цен на социально значимые продукты. Так, на 6,6% подорожал картофель, в 1,6−1,7 раза подорожали свежие помидоры и огурцы, свёкла столовая подорожала 7,1%, бананы, груши, виноград и апельсины подросли в цене от 2,1 до 18,8%. Повысились цены на яйца на 25,2%, сахар — на 3,3%, и некоторые другие продукты.

При этом снизились цены на капусту белокочанную на 0,7%, а также на лук репчатый и морковь (на 4,6−7,1%). Подешевели и лимоны на 29,2%.

Отмечается, что индексы цен на стройматериалы варьировались от 89,7% (плиты ориентированно-стружечные, древесностружечные) до 101,4% (ламинат).

Цены на медикаменты выросли примерно на 0,8%. При этом проезд в поездах дальнего следования подешевел на 8,2%. На 5,7% стали дешевле и авиаперелеты в салоне экономического класса. Отдых в Турции и ОАЭ стал дешевле на 7,3% и 6,6% соответственно.