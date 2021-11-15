Челябинск, , 08:25 — REGNUM В Челябинске на улицах города выявили более 50 надписей, содержащих рекламу наркоторговцев. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Нет наркотикам!



Сотрудники полиции и казаки обследовали стены зданий, сооружений, а также заборы. И обнаружили на них рекламу наркотических средств или вакансии наркокурьеров. Сведения о надписях направили в администрацию Лениского района для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, волна уличной рекламы наркоторговцев захлестнула регионы много лет назад. Местами активисты организовались и сами начали уничтожать такие надписи.